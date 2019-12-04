Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük vilayetinde terör örgütü DEAŞ militanları tarafından daha önce yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Dibis ilçesiyle Zap kasabası arasında bulunan bir köprüye yerleştirilen bombanın patlatıldığını ifade etti.

Kemal, DEAŞ'lı teröristlerce yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 sivilin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını söyledi.

Irak resmi makamları Aralık 2017'de yaptıkları açıklamada, ülke topraklarının DEAŞ'ın elinden kurtarıldığını duyurmuştu.

Uyuyan hücrelere sahip terör örgütü, Salahaddin, Kerkük ve Diyala vilayetlerinin birleştiği "Ölüm Üçgeni" olarak adlandırılan bölgede, zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.

