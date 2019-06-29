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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırı sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.

Salahaddin Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Yüzbaşı Said Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının gece vilayetin güneyindeki Beled ilçesi yakınlarında devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Muhammed, saldırı sonucu 1 polisin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını aktardı.

Iraklı güçlerin, Aralık 2017'de, başta Musul olmak üzere terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl elinde tuttuğu bölgelerin çoğunu kurtardığı bildirilmişti.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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