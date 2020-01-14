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  4. Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 23:54 | Son Güncelleme

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin vilayetinde düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'in Duceyl ilçesinde yer alan Şeyh İbrahim bölgesindeki güvenlik noktasının DEAŞ saldırısına uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.

Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak

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