Irak’ta DEAŞ saldırısı: 5 asker öldü

Irak’ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda, 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak polis kaynaklarına göre, kötü hava koşullarından fırsat bulan terör örgütü DEAŞ üyeleri, kentin güneybatısındaki Havice ilçesi yakınlarında güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.
İki taraf arasında çıkan çatışmada 5 askerin hayatını kaybettiğini kaydeden kaynaklar, terör örgütü üyelerinin kayıplara karıştığını belirtti.
Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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