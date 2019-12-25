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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 00:24 | Son Güncelleme

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı

KERKÜK/SALAHADDİN (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük, Musul ve Salahaddin vilayetlerindeki saldırıları sonucu 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 10'u yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin vilayetine bağlı Es-Salahiye köyü yakınında askerlerin geçişi sırasında yol kenarına döşenen bombanın infilak ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı kaydedildi.

AA muhabirine açıklama yapan Musul vilayetinde görevli Yüzbaşı Faysal el-Cuburi de Mahmur ilçesine bağlı Güver beldesinde Haşdi Şabi güçlerinin devriye aracına saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Cuburi, yere döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 2 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiği, 5'nin de yaralandığı bilgisini verdi.

Kerkük emniyetinde görevli Yüzbaşı Hamid el Ubeydi ise terör örgütü DEAŞ üyelerinin vilayetin batısındaki Habbaza Petrol Kuyularını koruyan iki güvenlik noktasında saldırı düzenlediğini aktardı.

Ubeydi, saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak Kerkük Musul Salahaddin

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