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Irak'ta DEAŞ saldırısında 2 polis öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 23:34 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın, Diyala vilayetinde güvenlik noktasında düzenlediği saldırı sonucu 2 polis hayatını kaybetti

DİYALA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusunda yer alan Diyala vilayetinde güvenlik noktasında saldırısında 2 polis yaşamını yitirdi.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ teröristleri akşam saatlerinde Diyala'nın Hanekin ilçesinde bir kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Saldırıda, kontrol noktasında görevli 2 polis hayatını kaybetti.

Saldırının ardından teröristlerin kaçmayı başardığını ve olay yerinde güvenlik önlemlerinin alındığı aktarıldı.

DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının ortadan kaldırılmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen teröristler zaman zaman özellikle Musul, Kerkük, Diyala ve Salahaddin vilayetinin kırsal bölgelerinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.

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DEAŞ saldırısı Diyala Hanekin ırak

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