Irak'ta DEAŞ'a yönelik hava harekatı: 4 ölü

İSTANBUL (AA) - Irak'ın Musul vilayetinde uluslararası koalisyonun düzenlediği hava harekatında terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi öldürüldü.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, DEAŞ'ın Musul'un el-Menayif köyü yakınlarındaki mevzilerini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, elde edilen bilgilere göre operasyonda 4 teröristin öldüğü kaydedildi.

Irak ordusuna bağlı güçler, geçen pazar günü Salahaddin, Musul ve Enbar arasındaki bölgelerle Irak-Suriye sınırına kadarki geniş alanların DEAŞ'tan temizlenmesini kapsayan Nasır İradesi adında bir askeri operasyon başlatmıştı.

Iraklı güçlerin, Aralık 2017'de, başta Musul olmak üzere terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl elinde tuttuğu bölgelerin çoğunu kurtardığı bildirilmişti.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

