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Irak’ta devam eden gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 23:42 | Son Güncelleme

Irak’ta, 1 Ekim’de başlayan gösteriler sürerken, yerel medyada yer alan habere göre, Bağdat’ta Kurtuluş Köprüsü’nü geçmeye çalışan protestoculardan 1 kişinin polisin müdahalesi sonrası hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak, (DHA)- Irak’ta, 1 Ekim’de başlayan gösteriler sürerken, yerel medyada yer alan habere göre, Bağdat’ta Kurtuluş Köprüsü’nü geçmeye çalışan protestoculardan 1 kişinin polisin müdahalesi sonrası hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece hayatını kaybeden göstericilerin sayası 254'e yükseldi.
Irak'ta devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında protestocular Irak'ın başkenti Bağdat’ta gösterilerini sürdürdü. Kurtuluş Köprüsü’nü geçmeye çalışan protestoculara polis müdahale etti. Müdahalenin ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, Al-Sinak ve Al-Ahrar köprüleri arasındaki bölgede yüksek bir patlama duyuldu.
1 EKİM’DEN BU YANA 254 KİŞİ ÖLDÜ
Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak’ta 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan insan hakları ihlallerine yönelik rapor hazırladı. UNAMI’nin raporunda göstericilere karşı ölümcül güç kullanımı, gerekli ve uygunsuz göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları dahil olmak üzere çok sayıda insan hakları ihlali ve suistimali olduğuna dair ön bulgulara yer verildi. UNAMI, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlerce eylemcinin yaralandığını açıkladı.
IRAK BAŞBAKANI ABDÜLMEHDİ’DEN AÇIKLAMA
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, göstericilerin hükümetin feshedilmesi talebinin meşru olduğunu ancak hızlı ve esnek bir alternatif olmadan bunun gerçekleştirilmesi mümkün olmadığını söyledi. Bakanlar Kurulu Toplantısı’ndan sonra basına açıklamalarda bulunan Abdülmehdi, "Hükümetin istifası ülkedeki sorunların daha da derinleşmesine yol açabilir. Geçici hükümetin yetkilerinin kısıtlı olması nedeniyle bütçe ve reform konularında adımlar atılamaz. Hızlı ve esnek bir alternatif olmadan hükümetin feshedilmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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