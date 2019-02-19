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Irak'ta dünyaya gelen yediz bebekler hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

Irak'ta dünyaya gelen yediz bebekler hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta geçtiğimiz hafta dünyaya gelen yediz bebeklerin kaldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği bildirildi.

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetindeki Betül Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 12 Şubat tarihinde Iraklı annenin dünyaya getirdiği yediz bebeklerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Diyala'da yaşayan 25 yaşında bir kadın, 6'sı kız, 1'i erkek yediz bebek dünyaya getirmişti.

Irak'ta daha önce yediz doğumuna rastlanmadığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyala ırak yediz

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