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  4. Irak’ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Irak’ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 15:52 | Son Güncelleme

Irak’ın Selahaddin iline bağlı Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin iline bağlı Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

Irak’ın Selahaddin iline bağlı Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin iline bağlı Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. Cessna 172 Caravan tipi uçağının havada alev almasının ardından yere çakıldığı, bir pilotla yardımcısının hayatını kaybettiği ifade edildi.
Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri’ne ait en büyük askeri hava üssü yer alıyor.

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