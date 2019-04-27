Irak'ta, eğitim ve adalet bakan adayları belirlendi

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, kabinesinde boş bulunan adalet ve eğitim bakanlıkları için adaylarının isimlerini parlamentoya gönderdi.
Irak'ın resmi gazetesi es-Sabah'a göre, Irak Meclisi Genel Sekreteri Hatice Ali, Başbakan Abdulmehdi'nin, Eğitim Bakanlığı için Sünnilerden Sefana Taii'yi, Adalet Bakanlığı için de Kürt kökenli yargıç Ekrem Kadir'in ismini meclise gönderdiğini belirtti.
Ali, söz konusu bakan adaylarının önümüzdeki günlerde mecliste oylanacağını ifade etti.
Eğitim Bakanı Şeyma Hiyali, erkek kardeşinin terör örgütü DEAŞ saflarında yer aldığı iddiaları üzerine görevinden istifa etmişti.
Irak'ta 22 sandalyeli kabinede adalet, eğitim, içişleri ve savunma bakanlıkları boş bulunuyor.
Savunma ve içişleri bakanlıklarını Başbakan Abdulmehdi vekaleten yürütüyor.
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