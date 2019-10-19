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Irak'ta Erbain törenlerinde hükümet protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Irak'ta Erbain törenlerinde hükümet protesto edildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Erbain törenleri sırasında ülke yönetimi protesto edildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in mezarının bulunduğu külliyede kefen giyen yüzlerce kişinin "Bağdat hürdür hür kalacak, yolsuzluk yapan dışarı çıkacak" sloganı attığı görülüyor.

Kerbela'daki protestocular, ellerinde Irak bayrakları taşıdı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, 4 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erbain için Kerbela'ya yürüyenler, kefen giyin ve Irak bayrağı taşıyın. 'Amerika'ya hayır', 'İsrail'e hayır' sloganı atın." ifadelerini kullanmıştı.

Şii lider, "yürüyüş esnasında yolsuzluk karşıtı sloganlar atılması" çağrısında bulunmuştu.

- Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre, "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain (Kırkıncı Gün)" törenleri adı veriliyor.

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"Erbain (Kırkıncı Gün)" törenleri Bağdat ırak Kerbela Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr

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