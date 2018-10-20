Irak'ta Erbil Uluslararası Maarif Okulu açılması

IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi ile de sohbet etme imkânı bulduklarını aktaran Şener, "(IKBY yönetimi FETÖ'yü) Henüz terör örgütü olarak tanımlamıyor ama okullar meselesinin çözülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ediyor. IKBY Eğitim Bakanı ile yapılan görüşmeler son derece olumlu olmuş." dedi.

Açılışa katılan Türk gazetecilerden Nedim Şener AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, FETÖ okullarından mezun öğrencilerin Türk üniversitelerinde okuyamadığını hatırlatarak, Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun, bölgede terör örgütüne ait okullardan daha cazip hale geleceğini söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) dünya genelinde açtığı okullara yenilerini ekleyerek Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesini farklı ülkelere taşımaya devam ediyor. Bu okullardan biri de perşembe günü açılışı yapılan Erbil Uluslararası Maarif Okulu.

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinde açılan Uluslararası Maarif Okulu'nun Iraklı öğrenciler için bir cazibe merkezi haline geleceği belirtiliyor.

Şener, IKBY'nin 15 Temmuz başarısız darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, örgüte bağlı okulların da Maarif Vakfı'na devredilmesi gerektiğini ve bununla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Gazeteci Kemal Öztürk de FETÖ'nün en büyük gücünün okullardan ve eğitim sistemi üzerinden kurduğu tuzaklardan geldiğini belirterek, Türkiye'nin yurt dışındaki FETÖ'nün faaliyetlerini akamete uğratmak için birkaç yoldan çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Öztürk, şunları söyledi:

"Bunlardan birisi diplomasidir. Büyükelçilik, konsolosluklar aracılığıyla bu okulların kapatılması için uğraşıyor. İkincisi de eğitim mekanizmalarıdır. Yani o okulları kapattığında oradaki öğrenci, öğretmen ve sistem ne olacak diye onun çözümü için Türkiye, Maarif Vakfı'nı kurdu."

Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun 2018-2019 eğitim-öğretim yılı resmi açılış töreni, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, IKBY Eğitim Bakanı Piştivan Sadık, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mustafa Göksu, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Torpil, TMV Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Koordinatörü Ramazan Turgut ile çok sayıda siyasetçi, akademisyen, gazetecinin katılımıyla perşembe günü gerçekleştirilmişti.

