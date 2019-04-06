HABER

Irak’ta etkili olan sel nedeniyle İran ile olan sınır kapıları kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

Irak’ı 10 günden fazladır etkisi altına alan sağanak yağış birçok kentte sele yol açarken, İran ve Irak sınır kapılarını karşılıklı olarak kapattı.Son 30 yılın en yağışlı kışını geçiren Irak’ta 10 günden bu yana devam eden şiddetli yağışlar bazı kentlerde sele yol açarken hükümet, bazı bölgelerde alarm verdi.

Irak’ı 10 günden fazladır etkisi altına alan sağanak yağış birçok kentte sele yol açarken, İran ve Irak sınır kapılarını karşılıklı olarak kapattı.
Son 30 yılın en yağışlı kışını geçiren Irak’ta 10 günden bu yana devam eden şiddetli yağışlar bazı kentlerde sele yol açarken hükümet, bazı bölgelerde alarm verdi. Kerkük, Selahattin, Vasıt ve Misan şehirlerinin sel tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından endişe duyan hükümet vatandaşları su kenarlarından uzak durmaya çağırdı. Musul’da geçtiğimiz Mart ayında 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan eğlence parkındaki feci kazadan sonra önlem alan Irak Kültür Bakanlığına bağlı Turizm Heyeti, su seviyesinin artması nedeniyle nehir kenarındaki bütün restoranlar, turizm kompleksleri ve eğlence parklarını vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için güvenlik kurallarına uymaya çağırdı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yer alan ve 31 yıl aradan sonra ilk kez tamamıyla dolan Dukan barajından da benzer uyarı geldi. Baraj yöneticileri vatandaşları ve turistleri barajdan uzak durmaları konusunda uyardı.
Sel felaketinin boyutları artarken Irak Sağlık Bakanlığı selden etkilenen bölgelere acil yardımlar ulaştırmak için seferberlik ilan etti. Çevre ve sağlık dairelerinin her ihtimale karşı seferber olduğunu belirten Bakanlık açıklamasında, Basra, Misan, Selahattin, Musul ve Diyala’daki hastanelerin hazır durumda beklediğini söyledi.
Öte yandan sel, Irak ve İran’ın arasındaki Şeyip sınır kapısının kapanmasına neden oldu. Sınır kapısının devam eden yağışlar nedeniyle ileri bir tarihe kadar kapatıldığı açıklandı.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Şanlıurfalılar, Balıklıgöl’e akın ettiŞanlıurfalılar, Balıklıgöl’e akın etti
Çukurca'da mehterli sünnet şöleniÇukurca'da mehterli sünnet şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

'Muhteşem 8'li görüntülendi

'Muhteşem 8'li görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.