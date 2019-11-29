Irak'ta Eylemler Sürerken Sistani'den Milletvekillerine Çağrı

Irak’ta sokaklarda gösteri ve protestolar devam ederken Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani’den uyarılar geldi. Sistani, Cuma namazı sonrası temsilcisi tarafından okunan mesajında göstericilere yapılan müdahaleleri eleştirdi ve milletvekillerinden hükümete verdikleri desteği gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, “Geçen iki ay olaylarla başa çıkalamadığını gösteriyor. İçinde hükümeti çıkaran parlamento yaptığı seçimi ve Irak’ın çıkarları adına neler yapması gerektiğini gözden geçirmelidir” denildi.

Sistani, barışçıl gösteriler yapanlara müdahale edilmemesi gerektiğini savunurken, protestocuları da şiddet eylemlerinden kaçınması konusunda uyardı. Sistani açıklamasında “Protestocular barışçıl gösterilerin insanlara ya da çevreye saldırıya dönüşmesine izin vermemek zorunda” ifadelerini kullandı.

Irak’ta gösterilerin başladığı 1 Ekim tarihinden bu yana dün en kanlı günlerden biri oldu. Irak’ın Nasıriye şehrinde polis dün 46 göstericiyi vurarark öldürdü. Bu hafta boyunca eylemlerde yaralalan kişi sayısının da en az 408 olduğu ifade ediliyor.

Nasıriye’de Cuma günü de devam eden polis ve göstericiler arasındaki çatışmalarda yaralananlar olduğu belirtiliyor.

