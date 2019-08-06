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Irak'ta Ezidilere yönelik saldırıda yer alan DEAŞ'lı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 20:00 | Son Güncelleme

Irak'ta Ezidilere yönelik saldırıda yer alan DEAŞ'lı yakalandı

BAĞDAT (AA) - Irak güvenlik güçleri, Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere yönelik saldırıda yer aldığı belirtilen DEAŞ mensubu bir teröristi yakaladı.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, polis güçlerinin elde edilen istihbarat doğrultusunda Musul'un batısındaki Baac ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, operasyon sonucu yakalanan "Ebu Hamza" kod adlı DEAŞ üyesi Hazım Muhammed Abdullah Kasım'ın Ezidi kadınlara yönelik cinsel saldırı ve öldürme olaylarında yer aldığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

- DEAŞ saldırısının bilançosu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından, mart ayında yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ saldırılarının başladığı ilk günlerde öldürülen Ezidi sayısının bin 293 olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, DEAŞ unsurlarınca kaçırılan 3 bin 548'i kadın 6 bin 417 Ezidi'den şu ana kadar sadece 3 bin 371'inin örgütten kurtarılabildiği belirtilmişti.

Sincar ilçesinin DEAŞ'tan tamamen geri alınmasından sonra bölgede şu ana kadar 71 toplu mezar ile onlarca mezar bulunduğu kaydedilen açıklamada, 2014'ten bu yana yaklaşık 100 bin Ezidi'nin de Irak'ı terk ederek farklı ülkelere sığındığı bilgisine yer verilmişti.

Irak'ın en kadim dini azınlıklar grubunda yer alan Ezidiler, DEAŞ saldırıları öncesi Musul'un batısındaki Sincar ilçesi ile Duhok vilayetinin farklı bölgelerinde ikamet ediyordu. Örgütün saldırıları sonrası pek çok Ezidi, Duhok'taki çadır kamplara sığınmak zorunda kalırken bazıları ise Türkiye'deki kamplara yerleştirilmişti.

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