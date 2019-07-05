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Irak'ta gazetecileri tehdit eden komutan protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Irak'ta gazetecileri tehdit eden komutan protesto edildi

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde onlarca gazeteci, bir komutanın izinsiz gösterileri haberleştiren medya mensuplarını tehdit etmesine tepki gösterdi.

Basra Valiliği önünde bir araya gelen gazeteciler, Basra Operasyonlar Komutanı Korgeneral Kasım Nizal'in, "kentteki izinsiz gösterilerin haberlerini yapan gazetecilerin gözaltına alınacağı" yönündeki tehdidini protesto etti.

"Medya susturulamaz" yazılı dövizler taşıyan gazeteciler, komutanın kendilerinden resmi olarak özür dilemesini istedi.

Eyleme katılan Menaf Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetecilerin görevlerini özgürce yapmaları gerektiğini belirterek, "Gazetecilerin görevi iyi ya da kötü olsun yaşananları aktarmak, gösterilerin izinli ya da izinsiz olması onları ilgilendirmiyor." dedi.

Irak'ın Basra kenti, 9 Temmuz 2018'den bu yana ülkenin güney ve orta kesimlerinde daha iyi kamu hizmeti, iş ve yolsuzlukla mücadele talebiyle patlak veren halk gösterilerinin merkezi haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Basra gazeteci ırak

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