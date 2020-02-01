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Irak’ta göstericiler Allavi’yi kabul etmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 20:09 | Son Güncelleme

Irak’ta göstericiler Allavi’yi kabul etmiyor

BAĞDAT (AA) - Irak’ta göstericiler, Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi’yi kabul etmediklerini bildirdi.

Bağdat’ın merkezindeki Tahrir Meydanı’nda bulunan göstericiler, görevlendirmeye karşı "Allavi kabul edilemez" sloganı attı.

Ülkenin güney kentlerindeki gösteri alanlarından da Allavi’ye karşı sloganların atıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Irak’ta, ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Adil Abdulmehdi, 29 Kasım’da başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı. Irak Meclisi, 1 Aralık'ta Abdulmehdi’nin istifasını kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, bugün Abdulmehdi sonrası hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi’ye vermişti.

Allavi’nin, bir ay içerisinde kabineyi oluşturup meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

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