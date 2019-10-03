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Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 00:17 | Son Güncelleme

Vasıt ve Zikar vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken, başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyenler, vilayete bağlı ilçelerde bazı hükümet binalarını ateşe verdi.

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli subaylardan Hakim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

Esedi, güvenlik güçleri göstericilerinin Suk eş-Şuyuh kaymakamlık binasından uzaklaştırmaya çalıştığı sırada çıkan olaylarda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

- Vasıt ve Zikar vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı

Vasıt ve Zikar vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktaran Esedi, yasağın süresiyle ilgili bilgi vermedi.

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Yarbay Safa Kamil de göstericilerin, Necef vilayetinde Davet Partisi'nin binasını bastığını ancak ateşe vermediğini söyledi.

Göstericiler bugün Zikar Vilayet Meclisini basarak, ateşe vermişti.

- İki günde 8 ölü

Irak'ta iki gündür devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e yükseldi.

Önceki gün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere, tüm birimlerini alarma geçirdi.

- Bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken, başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi de durdurdu.

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