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  4. Irak'ta göstericiler "İranlı Komutan Süleymani'nin" afişini yaktı

Irak'ta göstericiler "İranlı Komutan Süleymani'nin" afişini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Necef Havalimanı'na giden yol trafiğe kapatıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı göstericiler, ABD tarafından öldürülen İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkanı Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in resimlerinin bulunduğu afişleri yaktı.

Başkentteki eylem noktalarından Tayaran Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar atarak, "Siz aciz olacaksınız, biz değil" yazılı döviz taşıdı.

Göstericiler ayrıca ABD tarafından 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in resimlerinin bulunduğu afişleri yaktı.

Güvenlik güçleri, lastik yakıp barikat kurarak bazı yolları kapatmak isteyen göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahale sırasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

- Necef Havalimanı'na giden yol kapatıldı

Hükümet karşıtı gösteriler ülkenin güneyinde yar alan Necef ve Zikar vilayetlerinde de düzenlendi.

AA muhabirine konuşan Zikar'daki bir aktivist, kentteki ana yolların trafiğe kapatıldığını ve bazı memurların kurumlarda işbaşı yapmasının engellendiğini söyledi.

Göstericiler ayrıca Necef Havalimanı'na giden yolu da trafiğe kapattı.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Necef

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