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Irak'ta göstericiler Kadisiye Valilik binasına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:17 | Son Güncelleme

Irak'ta göstericiler Kadisiye Valilik binasına girdi

KADİSİYE (AA) - Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler, ülkenin güneyinde yer alan Kadisiye vilayetindeki valilik binasına girdi ve vilayeti diğer kentlere bağlayan yolları trafiğe kapattı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler valilik binasına girişleri beton barikatlarla kapattı ve üzerine "halkın emriyle kapatıldı" yazılı döviz astı.

Valilik binasına giren göstericilerin başta vali olmak üzere çalışanların binaya girişini engellediği kaydedildi.

Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar çerçevesinde ayrıca Irak'ın doğusunda Sünni nüfusun yoğunlukta olduğu Diyala vilayetinde de yollar trafiğe kapatıldı.

AA muhabirine konuşan Polis Yüzbaşı Habib eş-Şammari, Diyala'da yüzlerce göstericinin güneydeki protestolara destek için doğu ve kuzey vilayetlerini başkente bağlayan ana yolları trafiğe kapattığını söyledi.

Şammari, göstericilerin, meclisin lağvedilmesi, mevcut siyasi partilerin dahil olmadığı yeni bir hükümetin kurulması talebinde bulunduğu ifade etti.

Ülkede Sünni nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı vilayetlerde, 3. ayına giren hükümet karşıtı gösterilere yoğun katılım olmuyordu. Ancak Başbakan Adil Abdulmehdi'nin birkaç gün önce aldığı istifa kararından sonra bu durumun yavaş yavaş değişmeye başladığı gözlemleniyor.

- Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diyala ırak Kadisiye

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