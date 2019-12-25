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Irak'ta göstericiler Şii partilere ait büroları ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

Hükümet karşıtı gösterilere katılan bir aktivistin uğradığı suikastın ardından, tedavi gördüğü hastanede ölümü üzerine bir grup gösterici Şii parti ve gruplara ait büroları ateşe verdi

BAĞDAT (AA) - Iraklı göstericiler, 15 Aralık'ta uğradığı suikast sonucu yaralanan aktivist Sair Kerim et-Tayyib'in bugün ölümü üzerine, Divaniyye kentindeki Şii partilere ait bazı büroları yaktı.

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, aktivistler Ali Hamza el-Medeni ve Sair Kerim et-Tayyib'in kullandıkları araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu, aktivistlerin yaralandığı belirtilmişti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, olayda ağır yaralanan aktivist Tayyib, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tayyib'in ölüm haberinin ardından bir grup gösterici, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki İslami Dava Partisi, Ammar Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı, Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayı ve İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Asaib Ehlil Hak'ın bürolarını ateşe verdi.

Gösterilerin koordinasyonunu sağlayan taraflardan aktivist Tayyib'in ölümüne tepki olarak Bağdat'taki ana yolların kapatılması çağrısı yapıldı.

Güvenlik kaynakları, onlarca göstericinin, Tayyib'in ölümünü protesto etmek için Bağdat'ın orta kesimindeki Muhammed el-Kasım Otoyolu'nu trafiğe kapattığını kaydetti.

Necef ilindeki göstericiler de ildeki bazı yolları trafiğe kapattı.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Bayatlı, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilere katılan 26 aktivistin suikast sonucu öldürüldüğünü duyurmuştu.

- Aktivist ve göstericileri kim öldürüyor?

Gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da görevinden istifa eden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahale sırasında gerçek mermi kullandığı itirafında bulunmuştu.

Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestolar sırasında bazı göstericilerin hayatını kaybetmesinden "üçüncü tarafı" sorumlu tutmuştu. Şammari "üçüncü taraf" ile kimleri kastettiğine ilişkin ise detaylı bilgi vermemişti.

ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesinden bu yana ülkenin iç işlerine karıştığı iddia edilen İran'ın, Bağdat'taki mevcut siyasi yapıyı koruma adına gösterileri bastırmaya çalıştığı öne sürülüyor.

- Irak'taki gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ülkede geniş çaplı gösterilere neden oldu. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Gösteriler boyunca 2 bin 700 eylemci gözaltına alınıp serbest bırakıldı ancak halen 107 göstericinin tutukluluğu devam ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Ed-Divaniyye ırak Karargah Şii partiler yakıldı

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