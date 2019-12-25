Irak'ta göstericiler Şii partilere ait büroları ateşe verdi

Tayyib'in ölüm haberinin ardından bir grup gösterici, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki İslami Dava Partisi, Ammar Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı, Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayı ve İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Asaib Ehlil Hak'ın bürolarını ateşe verdi.

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, aktivistler Ali Hamza el-Medeni ve Sair Kerim et-Tayyib'in kullandıkları araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu, aktivistlerin yaralandığı belirtilmişti.

Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestolar sırasında bazı göstericilerin hayatını kaybetmesinden "üçüncü tarafı" sorumlu tutmuştu. Şammari "üçüncü taraf" ile kimleri kastettiğine ilişkin ise detaylı bilgi vermemişti.

Gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da görevinden istifa eden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahale sırasında gerçek mermi kullandığı itirafında bulunmuştu.

- Aktivist ve göstericileri kim öldürüyor?

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Bayatlı, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilere katılan 26 aktivistin suikast sonucu öldürüldüğünü duyurmuştu.

Necef ilindeki göstericiler de ildeki bazı yolları trafiğe kapattı.

- Irak'taki gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ülkede geniş çaplı gösterilere neden oldu. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Gösteriler boyunca 2 bin 700 eylemci gözaltına alınıp serbest bırakıldı ancak halen 107 göstericinin tutukluluğu devam ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

