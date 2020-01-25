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Irak'ta göstericilerden Şii lider Sadr'a "ihanet" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:13 | Son Güncelleme

Irak'ta göstericilerden Şii lider Sadr'a "ihanet" suçlaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ı göstericilerden desteğini çekmesi nedeniyle ihanetle suçladı.

Sadr'ın, dün attığı tweette "göstericilerin işlerine olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde karışmayacağını" duyurması, göstericileri desteklemekten vazgeçtiği yorumlarına neden oldu.

Söz konusu duyuru ve Sadr Hareketi destekçilerinin de meydanlardaki çadırlarını toplamaya başlamasının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler dini fetvalar ya da Sadr'ın attığı tweetlerle sokağa çıkmadık. Sadr ve destekçileri, daha fazla direnemeyeceğimizi ve devrimimizi sona erdireceğimizi sanmasın. Devrimin hedefleri gerçekleşinceye kadar meydanlarda kalacağız. Sadr'ın yaptığı gibi şehitlerin kanını siyasi anlaşma masasında bir koz haline getirmeyeceğiz."

Komitenin açıklamasında, "Sadr, İran'ın vadettiği gibi Irak'ın yeni başbakanı olması karşılığında devrimcilere ihanet etmiştir." ifadesi de yer aldı.

Sadr'ın ofisinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın Sadr'a Irak'ın yeni başbakanı olması vaadinde bulunduğu, Sadr'ın da bunun ardından göstericilere verdiği desteği çektiği iddia ediliyor.

Sadr'ın çağrısı üzerine dün Bağdat'ta düzenlenen "ABD karşıtı gösteri" sonrası hareket destekçilerinin meydanlardan çekilmeye başladığı gözlemlenmişti.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet halen kurulamadı. Bağdat'ta dün Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için geniş çaplı gösteri düzenlenmişti. Gösteriye Haşdi Şabi taraftarları da katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Mukteda es-Sadr

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