Irak'ta göstericilerden Şii lider Sadr'a "ihanet" suçlaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ı göstericilerden desteğini çekmesi nedeniyle ihanetle suçladı.

Sadr'ın, dün attığı tweette "göstericilerin işlerine olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde karışmayacağını" duyurması, göstericileri desteklemekten vazgeçtiği yorumlarına neden oldu.

Söz konusu duyuru ve Sadr Hareketi destekçilerinin de meydanlardaki çadırlarını toplamaya başlamasının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler dini fetvalar ya da Sadr'ın attığı tweetlerle sokağa çıkmadık. Sadr ve destekçileri, daha fazla direnemeyeceğimizi ve devrimimizi sona erdireceğimizi sanmasın. Devrimin hedefleri gerçekleşinceye kadar meydanlarda kalacağız. Sadr'ın yaptığı gibi şehitlerin kanını siyasi anlaşma masasında bir koz haline getirmeyeceğiz."

Komitenin açıklamasında, "Sadr, İran'ın vadettiği gibi Irak'ın yeni başbakanı olması karşılığında devrimcilere ihanet etmiştir." ifadesi de yer aldı.

Sadr'ın ofisinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.