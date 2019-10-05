Irak'ta göstericilere ateş

Cumartesi günü Bağdat'ta toplanan kalabalığa ateş açılması sonucu beş kişi yaşamını yitirdi.Irak'ta Salı gününden beri onlarca kişinin hayatını kaybettiği gösteriler Cumartesi günü yeniden başladı. Polis ve hastane yetkililerinin Reuters'a verdiği bilgiye göre güvenlik güçlerinin başkent Bağdat'ta kalabalığı dağıtmak için ateş açması sonucu beş kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Filistin Caddesi civarında yaşanan olaylarda yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Bağdat'ta iki gündür süren sokağa çıkma yasağı bu sabah sona ermişti. Hükümet binaların bulunduğu Yeşil Bölge'de üst düzey güvenlik önlemleri devam ediyor. AFP muhabirinin verdiği bilgiye göre Petrol Bakanlığı yakınında toplanmak isteyen gruba ateş açıldı. Divaniye ve Nasıriye kentilerinde de binlerce kişi hükümet binaları çevresinde protestoda bulunurken, polis göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı.

Hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının son olarak 93'e yükseldiği açıklanmıştı. Ölenlerin 55'inin Bağdat'tan olduğu kaydedildi. Ölü sayısıyla ilgili bilgi veren Irak İnsan Hakları Komisyonu yaklaşık 4 bin kişinin de yaralandığını bildirdi. İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine tepki olarak ülkenin pek çok kentinde başlayan kitlesel gösterilerde şu ana kadar 540 kişi gözaltına alındı.