Irak'ta göstericilere şiddet uygulayan iki subay tutuklanacak

BAĞDAT (AA) - Irak'ta iki subay hakkında, bu ayın başında düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler sırasında protestoculara karşı şiddet uyguladıkları gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneyinde bulunan Vasit (Kut) vilayetindeki ceza mahkemesi "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilerde protestoculara karşı şiddet uyguladıkları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığına bağlı iki subay hakkında tutuklama kararı verdi.

Mahkeme heyetinin, güvenlik kamerası görüntüleri ve şikayetçilerin ifadesine dayanarak bu kararı verdiği belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile bazı güney kentleri, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti.

