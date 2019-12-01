Irak'ta göstericilerin ölümüyle ilgili General Şammari hakkında yakalama kararı

BAĞDAT (AA) - Irak yargısı, Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı göstericilerin öldürülmesine ilişkin General Celil eş-Şammari hakkında yakalama kararı çıkardı.

Irak Yüksek Yargı Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yargı heyeti, Zikar'daki gösterilerin incelenmesi için başlatılan soruşturma neticesinde General Şammari hakkında yakalama kararı verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yakalama kararının göstericilerin öldürülmesiyle ilgili olduğu kaydedildi.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden protestoculara ilişkin ilk kez bir yetkili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Göstericilerin ölümünden sorumlu tutulan Şammari'nin Divaniye vilayetindeki evi bu sabah göstericiler tarafından ateşe verildi.

Irak Başbakan Adil Abdulmehdi, 28 Kasım'da Zikar'da kurulan kriz masasında yer alan General Şammari'yi görevden almıştı.

Vilayetteki ölü sayısının artması üzerine Zikar Valisi Ahmed Duheyli, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

- Ne olmuştu?

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösterilerde İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

