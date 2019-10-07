Irak'ta gösteriler 7'nci gününde

AA muhabirine konuşan esnaf Riyad Humud, "Gösterilerin başladığı günden bu yana ciddi zarara uğradık. İnsanlar eskisi kadar sokağa çıkamıyor ve alışveriş yapamıyor." dedi.

Başkentte gösterilerin yaşanmadığı bölgelerde ise esnaf günün sadece belirli saatlerinde çalışabiliyor.

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı kalksa da hayatın normal akışına henüz dönemediği gözlemleniyor. Gösterilerin devam ettiği Sadr bölgesi ile bazı yerlerde esnaf günlerdir kepenklerini kapalı tutuyor.

Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi de yaralandı.

Irak hükümetine bağlı güvenlik güçleri, söz konusu gösterilere ilk günden itibaren sert müdahalelerde bulunuyor. Güvenlik güçleri göstericilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz, zaman zaman da gerçek mermiler kullanıyor.

Bağdat ve güneyde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Yaşanan durumdan dolayı günlük ihtiyaçları gideren gıdaların fiyatında artış olduğunu işaret eden Humud, "Bir karton yumurta 5 bin dinardan (4 dolar) 8 bin dinara (6,5 dolar) yükseldi." diye konuştu.

- Hükümetten göstericilerin taleplerine ilk paket

Bakanlar Kurulu Başbakan Adil Abdulmehdi'nin çağrısı üzerine göstericiler başta olmak üzere tüm vatandaşların taleplerini ele almak için dün olağanüstü toplanmıştı. Irak hükümeti, göstericilerin taleplerine yönelik, "düşük gelirli ailelere arsa ve konut tahsisi, 150 bin işsize maddi destek ve iş imkanının yanı sıra gösterilerde hayatını kaybedenlerin 'şehit' kabul edilmesi" gibi kararları içeren ilk paketi açıklamıştı.

Irak Bakanlar Kurulu, bir sonraki oturumda, reformlar ve göstericilerin talepleriyle ilgili ikinci paketin görüşülmesini kararlaştırmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

