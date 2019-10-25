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Irak’ta gösteriler yeniden başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Irak’ta yapılması beklenen büyük gösterilere saatler kala çok sayıda gösterici, başkent Bağdat’ta "Yeşil bölge" olarak adlandırılan, hükumet binalarının olduğu bölgeye girdi.Irak’ta Cuma Namazı sonrası başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin tüm şehirlerinde hükumet karşıtı protesto gösterilerinin yeniden başlaması bekleniyor.

Irak’ta gösteriler yeniden başladı

Irak’ta yapılması beklenen büyük gösterilere saatler kala çok sayıda gösterici, başkent Bağdat’ta "Yeşil bölge" olarak adlandırılan, hükumet binalarının olduğu bölgeye girdi.
Irak’ta Cuma Namazı sonrası başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin tüm şehirlerinde hükumet karşıtı protesto gösterilerinin yeniden başlaması bekleniyor. 157 kişinin öldüğü ve 5 binden fazla kişinin yaralandığı 5 gün süren gösterilere ara verilmesinin ardından başkent Bağdat’ta günün ilk saatlerinde protestocular yeniden bir araya geldi. Çok sayıda gösterici, gece saatlerinde başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda toplandı. Tahrir Meydanı’nda toplanan göstericiler Al Jumariyah köprüsünden geçerek hükumet binalarının olduğu "Yeşil bölgeye" girdi. Protestocuları Yeşil Bölge’den çıkarmaya çalışan güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı bildirildi. Yeşil Bölge’ye giren göstericiler ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda bir göstericinin yaralandığı ifade edildi.
Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı 1 Ekim’de başlatılan ve kısa sürede hükumet karşıtı gösterilere dönen protestolar, Hazreti Hüseyin’in ölüm yıl dönümü ve Erbain törenlerine denk gelmesi nedeniyle eylemelere ara verilmişti.

Irak’ta gösteriler yeniden başladı

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