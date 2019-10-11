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Irak'ta gösterilerin ardından yolsuzlukla mücadele hız kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

Irak'ta gösterilerin ardından yolsuzlukla mücadele hız kazandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yolsuzlukla mücadele edilmesi taleplerinin dile getirildiği gösteri dalgası sonrası aralarında bakan ve bakan vekillerinin de bulunduğu 9 kişinin yolsuzluk dosyası yargıya gönderildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlığa bağlı Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi, aralarında bakan, bakan vekilleri ve valilerin de bulunduğu 9 devlet yetkilisinin yaptıkları yolsuzlukları içeren dosyaları yargıya sevk etti.

Açıklamada, dosyaları yargıya iletilenlerin isimlerine dair bilgiye yer verilmedi.

Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi, geçen yıl ekim ayında göreve gelen Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından kurulmuştu.

Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde 1 Ekim'de işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle başlayan gösterilerde, yolsuzlukla mücadele talepleri de dile getiriliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat gösteriler Yolsuzluk

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