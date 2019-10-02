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Irak'ta gösterilerin ikinci gününde de kan aktı

02.10.2019 19:48 | Son Güncelleme

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin ikinci gününde en az üç kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta gösterilerin ikinci gününde de kan aktı

Irak'ta dünkü protestolarda da iki kişi ölmüştü.Irak'ta başta başkent Bağdat olmak üzere çeşitli şehirlerde düzenlenen gösterilerde bugün en az üç kişi daha yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamalarını aktaran Reuters, Bağdat'taki protestolarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Associated Press'e konuşan Iraklı güvenlik ve sağlık yetkilileri ise Bağdat'taki ölü sayısını iki olarak duyurdu. Yetkililer, Bağdat'taki ölümlerin, Tayyaran ve El Hilani meydanlarında güvenlik güçlerinin protestocuların üzerine ateş açması üzerine gerçekleştiğini belirtti. Iraklı yetkililer, çatışmalarda 82 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFP'ye konuşan bir sağlık yetkilisi, Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde de vurulan iki göstericinin hayatını kaybettiğini söyledi. Dikar vilayetinin sağlık biriminin başında bulunan Abdulhuseyin el Caberi, gösterilerde beş protestocu ve 11 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.

Yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebiyle Bağdat'ta başlayan protestolar, alınan güvenlik önlemlerine rağmen diğer kentlere de yayılmıştı. Bağdat ve Nasıriye'nin yanı sıra Necef ve Basra kentleri de protestolara sahne oldu.

Bağdat ve Nasıriye'de Salı günü düzenlenen gösterilerde de can kaybı yaşanmıştı. Olaylarda iki kişi ölürken 200'den fazla kişi de yaralamıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Salı gecesi yaptığı açıklamada, olaylarda kan dökülmesini kınayarak "itidal ve kanunlara saygı" çağrısında bulunmuştu. Salih "Barışçıl protesto, vatandaşların anayasal hakkıdır" demişti.

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert da Iraklıların protesto hakkına vurgu yaparken yaşanan şiddet olaylarından duyduğu endişeyi ifade etmişti. Hennis-Plasschaert, Iraklı makamları "protestolar karşısında itidalli hareket etmeye ve barışçıl protestocuların güvenliğini sağlamaya" davet etmişti.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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