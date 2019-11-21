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Irak’ta gözaltına alınan 2 bin 500 kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:02 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat ile güney illerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken Irak Yüksek Yargı Konseyi, 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde gözaltına alınan 2 bin 500 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.Irak’ta protestoların başladığı Bağdat’ta hükümet tesisleri ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet, Sinek ve Ahrar köprüleri üzerinde aralıklı çatışmalar yaşanıyor.

Irak’ta gözaltına alınan 2 bin 500 kişi serbest bırakıldı

Irak’ın başkenti Bağdat ile güney illerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken Irak Yüksek Yargı Konseyi, 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde gözaltına alınan 2 bin 500 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.
Irak’ta protestoların başladığı Bağdat’ta hükümet tesisleri ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet, Sinek ve Ahrar köprüleri üzerinde aralıklı çatışmalar yaşanıyor. Güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için yine gaz bombası kullanması sonucunda 14 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Irak Yüksek Yargı Konseyi protesto gösterilerinde gözaltına alınanlardan 2 bin 500’ünün serbest bırakıldığını açıkladı.
Ülkenin güneyindeki Divaniye kentinde çok sayıda devlet dairesinde mesai yapılmazken, kent merkezindeki Saa Meydanı’nda toplanan kalabalık protestolara destek sloganı attı.
Okulların bir kısmının kapalı olduğu Müsenna ilinde ise öğrenciler İl Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı. Binayı korumak için çok sayıda askeri takviye gönderildiği bildirildi.
Semave kentinde ise benzer görüntüler yaşandı. Memurlar protestolara destek için toplandı.
Petrol zengini Basra’da da Kuveyt sınır kapısını kapatan göstericilerin çekilmesinin ardından Safvan sınır kapısı yeniden açılırken kentteki 20 petrol kuyusu önünde toplanan protestocuları güvenlik güçleri müdahale ederek dağıttı.
Okulların kapalı olduğu Basra İl Eğitim Müdürlüğü binası önünde yüzlerce öğrenci toplanırken güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan, Babil kentinde bir yerel yetkili, kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldü. Babil eski İl Meclisi Üyesi Amir Murşidi sokağın ortasında kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde can verdi.

Irak’ta gözaltına alınan 2 bin 500 kişi serbest bırakıldı

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