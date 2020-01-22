Irak’ta Gözler Cuma Günü Düzenlenmesi Beklenen ABD Karşıtı Eylemde

ABD Başkanı Donald Trump Dünya Ekonomik Forumu için gittiği Davos’ta Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Gündemde Irak’taki ABD askeri varlığı vardı. ABD ve İran arasında güç mücadelesinin sürdüğü Irak’ta meclis bir süre önce ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesini öngören ancak bağlayıcılığı bulunmayan bir karar almış, Başkan Donald Trump bu karara tepki göstererek Irak’a yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Trump Davos’ta Berham Salih ve Neçirvan Barzani ile görüştü Irak’la İran’ın bölgedeki etkisi üzerinden yaşanan gerilim devam ederken, Başkan Donald Trump Davos’ta, Irak’ın Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Neçirvan Barzani ile biraraya geldi. İki liderin gündeminde, İranlı General Kasım Süleymani’nin ABD’nin nokta atışı operasyonuyla Bağdat’ta öldürülmesinden bu yana akıbeti belirsiz olan Irak’ta görevli ABD askerleri vardı. Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider “Irak’taki yabancı güçlerin sayısının azaltılması ve Irak’ın egemenliğinin korunması amacıyla Irak halkının taleplerine saygı gösterilmesinin önemini” görüştü.

Başkan Trump da görüşmeden önce Irak’tan ABD askerlerinin çekilmesi olasılığı konusunda basın mensuplarından gelen soruları üzerine, “Pek çok şeyi görüşüyoruz. Ne yapacağımızı sonra öğrenirsiniz. Ama yaptıklarımızdan memnunlar. Çok iyi ilişkilerimiz var” yanıtını vermekle yetindi. Irak konusunda bu kez daha uzlaşmacı bir dil kullanan Trump, ABD’nin bölgedeki asker sayısının 2003-2011 yılları arasındaki döneme kıyasla daha az olduğuna dikkat çekti. Trump’tan beyin sarsıntısı geçiren askerlerle ilgili yorum: “Durumlarının ciddi olduğunu düşünmüyorum” ABD’nin İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürdüğü operasyonun ardından, İran da Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu iki üssü balistik füzelerle hedef almıştı. Başkan Trump dahil olmak üzere ABD’li yetkililer, İran’ın saldırısında zaiyat vermediklerini belirtmiş ancak birkaç gün sonra CENTCOM sözcüsü, saldırının ardından 11 ABD askerinin beyin sarsıntısı şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığını açıklamıştı. Trump Davos’ta yaptığı açıklamada, sözkonusu çelişkiye ilişkin ayrıntı vermedi, “Baş ağrıları olduğunu duydum. Ama çok ciddi olmadığını söyleyebilirim” dedi. “Şimdiye kadar gördüğüm diğer yaralanma vakalarına kıyasla çok ciddi vakalar olarak görmüyorum. Kol, bacağı olmayanları gördüm” şeklinde konuştu.

Trump, “Beyin travmasını ciddi bir durum olarak değerlendirip değerlendirmediği” sorusunu da “Bana birkaç gün sonra söylediler. Savunma Bakanlığı’na sormalısınız” şeklinde yanıtladı. CENTCOM’dan Çarşamba günü gelen açıklamada da İran’ın 8 Ocak’taki füze saldırısının ardından başka ABD askerlerinin de tıbbi tetkiklerden geçmek üzere Almanya’ya sevkedildiği belirtildi. Açıklamada önümüzdeki günlerde başka yaralanma vakalarının da tespit edilebileceği ifade edildi. Pentagon yetkilileri askerlerin sağlık durumu konusunda kamuoyunu geç bilgilendirme gibi bir çaba içinde olmadıklarını vurgulamıştı. ABD ordusu hayati tehlikesi bulunan, uzuv kaybı riski olan vakaları anında bildirmek zorunda. Ancak beyin travması şüphesi gibi teşhisi zaman alan vakaları acilen bildirmek gibi bir zorunluluğu yok. Irak’ta İran destekli gruplardan Cuma günü dev gösteri çağrısı Irak’ın başkenti Bağdat’ta da İran destekli Şii gruplar da önümüzdeki Cuma günü için 1 milyon kişinin katılacağı ABD karşıtı gösteri çağrısında bulundu. Çağrı, Irak’ta her tür yabancı müdahaleye karşı olan ancak son dönemde daha çok İran’dan yana tavır alan Şii din adamı Mukteda El Sadr’dan geldi.