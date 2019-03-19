HABER

Irak'ta güvenlik güçlerine saldırı: 3 ölü 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 19:56 | Son Güncelleme

Irak'ta güvenlik güçlerine saldırı: 3 ölü 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat kırsalında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 askerin öldüğü, 5'inin yaralandığı belirtildi.

Irak'ta yerel medyada çıkan haberlere göre, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarmiye ilçesinde rutin kontroller sırasında ordu güçlerine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Irak makamları saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Irak'ın kırsal bölgelerindeki bu tür saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimize, geleceğimiz bakımından güveniyoruz (3)TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimize, geleceğimiz bakımından güveniyoruz (3)
Yıldırım: Mevcut yeşil alanın yarısından fazla yeşil alan yapacağızYıldırım: Mevcut yeşil alanın yarısından fazla yeşil alan yapacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

En Çok Okunan Haberler

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.