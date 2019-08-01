Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırıda En Az 7 Kişi Öldü

Irak’ta militanların düzenlediği iki ayrı saldırıda en az 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti 16 kişi de yaralandı. Açıklama Irak polis yetkilileri tarafından yapıldı. Saldırıyı IŞİD'in yaptığı düşünülüyor.

Salahuddin bölgesinin Dujail kasabasında, başkent Bağdat’ın 50 km kuzeyinde düzenlenen ilk saldırıda 3 askeri güvenlik görevlisiyle 2 polis öldü.

Ölen askeri güvenlik görevlilileri, askeri mobilizasyon gücü olarak bilinen ve çoğunlukla İran destekli Şii’lerden oluşan bir güvenlik gücüne mensuplardı. Bu grup doğrudan Irak Başbakanı’na bağlı olarak hizmet veriyor.

İkinci saldırıda Süleymaniye şehrinin Kola Jawi köyünde havan topuyla düzenlendi. Bu saldırıda da Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne bağlı iki güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

IŞİD henüz saldırıları resmen üstlenmedi. Irak, 2017 yılının Aralık ayında ülkede IŞİD’e karşı zafer ilan etmişti. Ancak ülke içerisindeki IŞİD militanları halen daha Bağdat hükümetini hedef alan saldırılara ara ara devam ediyorlar.

Son dönemde IŞİD’in Irak toprakları içerisinde yeniden toparlanmaya başladığı iddia ediliyor. IŞİD daha önce Irak’ın Musul kentini sözde devletlerinin başkenti olarak ilan etmişti.

