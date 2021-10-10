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Irak'ta halk sandık başında

10.10.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ta halk erken genel seçimler için sandık başına gitti.

Irak'ta halk sandık başında

250 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı seçimler için başkent Bağdat'ta çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu.Irak'ta erken genel seçimler için oy kullanma işlemi sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık 250 bin güvenlik görevlisinin görev aldığı seçimlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için başkent Bağdat'ta çok sayıda güvenlik noktası oluşturuldu, bazı caddeler girişe kapatıldı.

Seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor.

Irak Başbakanı Musafa El Kazımi liderliğindeki bakanlar kurulu Temmuz 2020'de ülkede uzun süredir devam eden kriz ve hükümet karşıt protestolar sonrası erken seçime gidilmesini kararlaştırmıştı. Irak'ta normal takvime göre seçimlerin Mayıs 2022'de yapılması planlanıyordu.

Siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Irak'ta Ekim 2019'da patlak verenhükümet karşıtı gösterilerde özellikle yolsuzluk, ekonomi ve altyapı sorunlarına tepki gösterilmişti.

Boykot bekleniyor

Avrupa Birliği'nin seçim gözlem misyonunun başkanı olan Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubu üyesi Viola von Cramon, "yüksek güvenlik önlemlerinin" insanları oy kullanmaktan alıkoyduğu değerlendirmesinde bulundu. Başbakan El Kazımi, seçmenlere seçime katılma çağrısı yapmıştı. Ancak anketlere göre, yolsuzluk, işsizlik gibi sorunlar nedeniyle siyasi sisteme duyulan güvensizlikten ötürü birçok seçmenin seçimleri boykot etmesi bekleniyor.

Seçim öncesi yağılan değerlendirmelere göre, Şii Mukteda es-Sadr liderliğindeki grup seçimin favorisi olarak görülüyor.

Resmi seçim sonuçlarının pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

dpa, Reuters, AFP/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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