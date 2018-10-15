Irak'ta Haşdi Şabi Başkanı Feyyad'a görevleri iade edildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Federal Mahkeme, Başbakan Haydar el-İbadi tarafından görevinden uzaklaştırılan Milli Güvenlik Müsteşarı, Milli Güvenlik Konseyi ve Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad'ı görevlerine iade etti.

Feyyad'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Federal Mahkeme'nin İbadi'nin Feyyad'ı görevden alma kararını iptal ettiğini ve Feyyad'ın Milli Güvenlik Müsteşarlığı ile Milli Güvenlik Konseyi ve Haşdi Şabi Başkanlığı görevlerini iade ettiği bildirildi.

Açıklamada, İbadi'nin Feyyad'ı görevden alma gerekçesinin "ikna edici olmadığı ve anayasa maddelerine uymadığı" belirtildi.

Başbakan İbadi, 31 Ağustos tarihinde, Feyyad'ı siyasi eylemlere giriştiği ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle söz konusu görevlerinden uzaklaştırmıştı.

Falih Feyyad, 12 Mayıs seçimleri öncesi oluşturduğu Ata Partisi'nin de liderliğini yapıyor.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı "cihat fetvası" üzerine kurulan Şii milis gücü Haşdi Şabi, daha sonra meclisten geçen yasayla Irak güvenlik ve savunma mekanizmasına dahil edilmişti.

