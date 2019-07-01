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Irak'ta Haşdi Şabi büroları kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 22:11 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: -"Kentlerde ve onun dışındaki bölgelerde Haşdi Şabi'ye bağlı grupların adını taşıyan tüm bürolar kapatılacak. Haşdi Şabi gruplarına bağlı tüm ekonomik bürolar ve askeri kontrol noktaları da kapatılacak"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Haşdi Şabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların kapatılması talimatı verdi.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak Abdulmehdi, Haşdi Şabi ile ilgili bir dizi talimatın yer aldığı askeri kararname yayımladı.

Kararnamede, Irak ordusunun bir parçası olan Haşdi Şabi güçlerinin Başkomutanın emirleri doğrultusunda hareket etme yükümlülüğü olduğu ve söz konusu yapıdan da Başbakanın atayacağı kişinin sorumlu olacağı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'la savaş sırasında milis gücüne bağlı grupların kullandığı tüm isimlerden vazgeçileceği bildirilen kararnamede, bu isimler yerine "tugay" ve "alay" gibi askeri tanımların kullanılacağı aktarıldı.

Yeni talimatlara göre silahlı yapılara dahil olmak istemeyen grupların da ülke yasalarına göre siyasi parti ve gruplara dönüşebileceğine yer verilen kararnamede, "Bunlar, sivil bürolarını korumak için ruhsatlı silah taşıyabilecek. Bunun dışında silah taşımalarına izin verilmeyecek." ifadesi kullanıldı.

Talimatlar dışında gizli ya da açık şekilde silahlı olarak faaliyet gösteren grupların "yasa dışı" kabul edileceği uyarısı yapılan kararnamede şunlar kaydedildi:

"Kentlerde ve onun dışındaki bölgelerde Haşdi Şabi'ye bağlı grupların adını taşıyan tüm bürolar kapatılacak. Haşdi Şabi gruplarına bağlı tüm ekonomik bürolar ve askeri kontrol noktaları da kapatılacak."

Abdulmehdi, kararnamede yer alan talimatların en geç 31 Temmuz'a kadar yerine getirilmesini isterken Haşdi Şabi milis yapısıyla ilgili başka kararların da alınacağını belirtti.

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