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Irak'ta Haşdi Şabi cephaneliğinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 21:13 | Son Güncelleme

Başkent Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye ait bir cephanelikte yangın sonucu patlamalar meydana geldi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait bir cephanelikte çıkan yangın sonucu patlamalar meydana geldi.

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Hatim el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Uveyric bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait Kasr Kampı'ndaki cephanelikte çıkan yangın sonucu bazı roketlerin infilak ettiğini söyledi.

Cabiri, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Haşdi Şabi ırak

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