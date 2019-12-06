Irak'ta Haşdi Şabi destekçileri eylem yaptı

İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi destekçilerinin Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocularla bir araya gelmesi iki grup arasında olası "gerginlik" endişesini de beraberinde getirdi.

Protestoların barışçıl ve taşkınlıktan uzak olması gerektiğini ifade eden yazı ve pankartlar taşıyan eylemciler, sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Haşdi Şabi bünyesindeki Irak Hizbullah Örgütü ve Davet Partisi'nin çağrısı üzerine, Tahrir Meydanı'nda haftalardır hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocuların arasına karışan çok sayıda Haşdi Şabi destekçisi, Irak bayrakları ve Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin posterlerini taşıdı.

Tahrir Meydanı'nda iki grup arasında gerginlik yaşanmasından endişe ettiğini söyleyen Salim, "Eylemlerini neden özellikle burada yapıyorlar? Bu meydanda iki ayı aşkın süredir devam eden protestoların nedeninin onların yasa tanımaz, devletin üstündeymiş gibi davranan yozlaşmış partileri ve milisleri olduğunu çok iyi biliyorlar." dedi.

Salim, protestocuların adı yolsuzlukla özdeşleşen ve boğazına kadar yolsuzluğa batan tüm partileri ülke yönetiminden uzaklaştırıncaya ve İran'a veya herhangi bir dış ülkeye değil ülke çıkarına çalışacak ulusal bir hükümet kuruluncaya kadar gösterilere devam edeceğini vurguladı.

Adını vermek istemeyen bir gösterici ise Haşdi Şabi destekçilerinin amacının buradaki gösterilere son vermek olduğunu ve iki taraf arasında çatışma çıkması durumunda bir katliam yaşanabileceğini ileri sürdü.

- Irak'taki gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

