HABER
  4. Irak'ta Haşdi Şabi gruplarından "ABD askerleri ülkeden çıkarılasın" çağrısı

Irak'ta Haşdi Şabi gruplarından "ABD askerleri ülkeden çıkarılasın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 23:25 | Son Güncelleme

Irak'ta Haşdi Şabi gruplarından "ABD askerleri ülkeden çıkarılasın" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta, ABD uçaklarının Şii milis gücü Haşdi Şabi 45'inci bölüğüne yaptığı saldırı sonrası milis güçlerden ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması çağrısı yapıldı.

Ketaib-i Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması istendi.

Haşdi Şabi'ye bağlı diğer milis gücü Asayib Ehlilhak da ABD askerlerinin Irak'tan gönderilmesi için meclise yasa çıkarması çağrısı yaptı.

- Sadr da tepki gösterdi

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Askeri Yardımcısı Kazım İsavi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Irak'ın egemenliğine ve Haşdi Şabi'ye karşı yapıldığını belirtti.

Haşdi Şabi, Enbar'da milis gücünün 45'inci bölüğüne ABD'li insansız hava araçları SİHA'lar tarafından yapıldığı, 4 ölü ve 30 yaralının olduğunu açıklamıştı.

2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı
İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü
12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haşdi Şabi ırak Şii milis

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

Gizemli 'trafo' hikayesi! 2 gün mahsur kaldı, gözaltına alındı

Gizemli 'trafo' hikayesi! 2 gün mahsur kaldı, gözaltına alındı

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park evine giren hırsız tarafından öldürüldü

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

Somali'de hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının cenazesi geldi

2 Türk vatandaşının cenazesi Ankara'ya getirildi

Marmara Adası karanlığa gömüldü! 10 bin kişi elektriksiz kaldı

10 bin kişi elektriksiz kaldı

Adana'da son durum! Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! Otomobilden fırladı

Feci kaza! Otomobilden fırladı

Samsun'da 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı

Eşini tarafından öldüresiye dövüldü! Korkunç ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.