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Irak’ta Haşdi Şabi güçlerine intihar saldırısı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 21:43 | Son Güncelleme

Irak’ın Selahattin ilinde Şii Haşdi Şabi güçlerini hedef alan intihar saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Irak Savuma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Selahattin iline bağlı Semara ilçesinde Haşdi Şabi güçlerini hedef alan intihar eylemcisinin kullandığı bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Irak’ın Selahattin ilinde Şii Haşdi Şabi güçlerini hedef alan intihar saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak Savuma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Selahattin iline bağlı Semara ilçesinde Haşdi Şabi güçlerini hedef alan intihar eylemcisinin kullandığı bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Iraklı yetkililer ülkede meydana gelen bombalı saldırıların arkasında Haziran 2014 yılında ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden ve 2017 yılının sonunda tamamen ülkeden çıkarılan terör örgütü DEAŞ’ın bulunduğunu aktardı.

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