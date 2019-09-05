HABER

Irak’ta Haşdi Şabi, hava kuvvetleri kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 16:18 | Son Güncelleme

Irak’ta Haşdi Şabi, hava kuvvetleri kuruyor

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, hava kuvvetleri kuracağı bildirildi.

Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis imzalı karar yazısında, "2014 yılında çıkarılan Başbakanlık kararnamesinde bize verilen yetkiler dahilinde ve kamu çıkarını göz önünde bulundurarak, Haşdi Şabi Hava Kuvvetleri Müdürlüğü kurulması kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, söz konusu müdürlüğün başına vekaleten Salah Mehdi Hantuş’un getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Haşdi Şabi Hava Kuvvetleri kurulması kararının, milis yapıya bağlı ülkenin çeşitli yerlerindeki silah depolarının hava saldırısına uğraması sonrası alınması dikkati çekiyor.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Erdek’de  batık geminin son parçası çıkartılıyorErdek’de  batık geminin son parçası çıkartılıyor
Çan’da trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdıÇan’da trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haşdi Şabi ırak

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da LPG dolu tanker paniği! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Mansur Yavaş'tan doğalgaz açıklaması

Gelen şikayetler üzerine Mansur Yavaş harekete geçti!

AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran terörist etkisiz hale getirildi

AK Partili ismi kaçıran terörist etkisiz hale getirildi!

Barolardan peş peşe seçim çağrısı gelmişti! Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Sınırda teröristlerin yeni taktiği böyle görüntülendi!

Son dakika: Sultangazi'de lastik deposunda yangın

İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.