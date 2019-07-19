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Irak'ta Haşdi Şabi kampına İHA saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Irak'ta Haşdi Şabi kampına İHA saldırısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Salahaddin vilayetindeki askeri kampına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salahaddin'in Amirli nahiyesinde Haşdi Şabi 16. Tugayı'na bağlı askeri kampa gece yarısından sonra kaynağı belirsiz İHA saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 2 kişinin yaralandığı bilgisi verilen açıklamada başka ayrıntı paylaşılmadı.

Saldırının gerçekleştiği kampta zaman zaman Irak Hizbullahı milisleri ve İranlı askeri yetkililerin de bulunduğu iddia ediliyor.

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