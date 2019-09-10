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Irak'ta, Haşdi Şabi silah deposunda yangın iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 01:00 | Son Güncelleme

Irak'ta, Haşdi Şabi silah deposunda yangın iddiası

BAĞDAT (AA) - Irak'ın batısında, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Haşd'ül Aşairi silah deposunda yangın çıktığı iddia edildi.

Irak'ta yerel medyada çıkan haberlere göre, Enbar'a bağlı Hit ilçesinin güneyindeki Mamuriye'de bulunan Haşd'ül Aşairi (Haşdi Şabi'ye bağlı Sünni birlik) silah deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında civar bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerine füze düştü.

Bazı iddialara göre ise yangın, hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen uçak tarafından yapılan hava saldırısı sonucu meydana geldi.

Yangında ölü ve yaralı olduğu öne sürüldü.

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Enbar ırak silah deposu yangın

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