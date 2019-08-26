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Irak'ta Haşdi Şabi, üslerine düzenlenen saldırılardan ilk kez İsrail'i suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 01:06 | Son Güncelleme

Haşdi Şabi Heyeti: - "Siyonistlerin Irak'ı hedef alması çerçevesinde İsrail'in şer kargaları Haşdi Şabi'yi yeniden hedef almıştır"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi Heyeti, ilk kez resmi olarak kendisine bağlı güçlerin hedef alınmasında İsrail'i suçladı.

Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonistlerin Irak'ı hedef alması çerçevesinde İsrail'in şer kargaları Haşdi Şabi'yi yeniden hedef almıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Irak topraklarının içindeki Enbar vilayetinde Suriye sınırına 15 kilometre uzakta bir noktaya bu kez düzenlenen saldırının iki silahlı iha ile gerçekleştirildiği ifade edildi. Söz konusu saldırının ABD savaş uçaklarının korumasıyla yapıldığına dikkat çekildi.

Saldırıda kendilerinden bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, saldırının kendilerini vatan topraklarını korumaya engel olamayacağı vurgulandı.

Bu açıklamadan kısa bir süre önce Heyet yaptığı açıklamada, İHA'larla gerçekleştirilen saldırı sonucu kendilerinden bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında hava saldırıları düzenlenmişti.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'taki İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

- İsrail'in hedefindeki Haşdi Şabi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

Tel Aviv'in temmuz ayında Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu ima etmişti.

İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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Haşdi Şabi ırak israil saldırı

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