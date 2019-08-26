Irak'ta Haşdi Şabi, üslerine düzenlenen saldırılardan ilk kez İsrail'i suçladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi Heyeti, ilk kez resmi olarak kendisine bağlı güçlerin hedef alınmasında İsrail'i suçladı.

Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonistlerin Irak'ı hedef alması çerçevesinde İsrail'in şer kargaları Haşdi Şabi'yi yeniden hedef almıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Irak topraklarının içindeki Enbar vilayetinde Suriye sınırına 15 kilometre uzakta bir noktaya bu kez düzenlenen saldırının iki silahlı iha ile gerçekleştirildiği ifade edildi. Söz konusu saldırının ABD savaş uçaklarının korumasıyla yapıldığına dikkat çekildi.

Saldırıda kendilerinden bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, saldırının kendilerini vatan topraklarını korumaya engel olamayacağı vurgulandı.

Bu açıklamadan kısa bir süre önce Heyet yaptığı açıklamada, İHA'larla gerçekleştirilen saldırı sonucu kendilerinden bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında hava saldırıları düzenlenmişti.