Irak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'taki İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

ABD'li askeri danışmanlar ve Irak'ın F-16 savaş uçaklarının bulunduğu Beled, ülkenin en büyük askeri hava üssü konumunda.

Buhan, kendisinin de bizzat incelemelerde bulunmak için Beled'e doğru yola çıktığını söyledi.

Yerel medyadaki haberlere göre, başkent Bağdat'ın kuzeyinde Salahaddin vilayetinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü yakınındaki Haşdi Şabi karargahında arka arkaya patlamalar oldu.

İsrail'in temmuz ayında Irak'taki İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğu imasında bulunmuştu.

İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, bu iddialara ilişkin İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

