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Irak’ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:46 | Son Güncelleme

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.Irak’ta günlerdir devam eden yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı başlatılan hükumet karşıtı gösterilere, konuşma ve işitme engelliler de katıldı.

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.
Irak’ta günlerdir devam eden yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı başlatılan hükumet karşıtı gösterilere, konuşma ve işitme engelliler de katıldı. Engelli vatandaşlar, "Dilsiziz ama ülkede olanları görüyoruz’’, "Duymuyoruz ancak vatanımızın çağrısı duyduk’’ yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, haklara saygı duyulmasını istedi.

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