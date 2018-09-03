HABER

Irak'ta hükümet için iki ayrı koalisyon ilanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 05:47 | Son Güncelleme

Irak'ta hükümet için iki ayrı koalisyon ilanı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki, büyük meclis koalisyonunu oluşturduklarını, bununla hükümeti kuracaklarını belirtti.

Seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Başbakan Haydar el-İbadi, Şii liderlerden Ammar el-Hekim, eski başbakanlardan İyad Allavi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında en büyük meclis koalisyonunu oluştururken, Maliki düzenlediği basın toplantısında, "Uzun müzakereler sonucu 'Bina Koalisyonu' adında büyük koalisyonu oluşturduk. Bu koalisyon hükümeti kuracak." dedi.

Söz konusu koalisyonda yer alan Haşdi Şabi komutanlarından ve Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri de aynı basın toplantısında, söz konusu koalisyonun 149 kişiden oluştuğunu dile getirerek "İlk başlardan beri Şii, Sünni ve Kürtlerin yer alacağı büyük koalisyonu oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Başbakan Haydar el-İbadi tarafından Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve Haşdi Şabi Başkanlığı görevinden alınan Falih Feyyad ise "Kürtlerin de koalisyona katılmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kürt partiler, duyurulan iki ayrı koalisyonda da yer almadı.

329 sandalyeden oluşan Irak Meclisi'nde bugün ilk oturumun gerçekleştirilmesi, Meclis Başkanı ve yardımcılarının seçilmesi bekleniyor.

PARTNERFilm sahnesi değil gerçek! Dehşet anları...Film sahnesi değil gerçek! Dehşet anları...
Evine giderken az daha canından oluyorduEvine giderken az daha canından oluyordu
Bylock’tan 42 haneli şifre çıktıBylock’tan 42 haneli şifre çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haydar el-İbadi ırak Mukteda es-Sadr Nuri el Maliki

En Çok Okunan Haberler

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 3 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 3 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İstanbul Boğazı için 8 yeni kural

İstanbul Boğazı için 8 yeni kural

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Bylock’tan 42 haneli şifre çıktı

Bylock’tan 42 haneli şifre çıktı

Otomobilin arkasında sürüklenen köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' oldu

Otomobilin arkasında sürüklenen köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' oldu

Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.