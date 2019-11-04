Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Irak’ta siyasi değişimi talebiyle yapılan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Güvenlik güçleri, başkent Bağdat’ta barikatları aşarak Ahrar köprüsü üzerinden hükümet binalarının olduğu bölgeye ilerlemek isteyen göstericilere müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda, en az 5 kişinin öldüğü, 20’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Iraklı protestocular, tepkilerini artan bir biçimde Irak hükümeti, Şii siyasi grupları ve milis güçleri ile yakın ilişki içerisinde olan İran’a yöneltiyor.

Pazar gecesi ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğunu hedef alan göstericilere müdahale eden güvenlik güçleri, üç göstericinin vurularak öldürüldüğünü, 19 gösterici ile yedi polisin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Konsolosluğu molotof kokteylleri ile hedef alan göstericiler, İran bayrağını indirmeye çalışmış, sonuç alamayınca konsolosluk duvarına Irak bayrağı asmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İran Konsolosluğunu hedef alan saldırıyı kınadı. Açıklamada ülkedeki yabancı diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin öneminin altı çizildi, bunun "aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi" olduğu vurgulandı.