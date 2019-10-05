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Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta günlerdir süren hükumet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 73’e yükselirken, Başbakan Adil Abdülmedi önceki gün uyguladığı sokağa çıkma yasağını kaldırdı.Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, hükumet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 73’e yükseldiği, 3 bin 870 kişinin yaralandığı ve 555 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta günlerdir süren hükumet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 73’e yükselirken, Başbakan Adil Abdülmedi önceki gün uyguladığı sokağa çıkma yasağını kaldırdı.
Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, hükumet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 73’e yükseldiği, 3 bin 870 kişinin yaralandığı ve 555 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bağdat’ta artan gösterileri durdurmak için 2 gün önce uygulanan sokağa çıkama yasağı bu sabah erken saatlerden itibaren Başbakan Abdülmehdi’nin talimatı üzerine sona erdi. Başkentte bu sabah saatlerinde protesto gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı’na ulaşmaya çalışan göstericiler Tayaran Meydanı’nda toplanmaya başladıkları bildirildi.
Barikatları aşmaya çalışan protestocuların öğlen saatlerinde sonra daha kalabalık bir halde meydana yürümek için hazırlık yaptıkları gelen bilgiler arasında. İnternet erişimin dün itibariyle başladığının ilan edilmesine rağmen Bağdat ve diğer illerde halen internet erişimi bulunmuyor.
Irak’taki gelişmeleri “Kaygı verici” olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bütün tarafları şiddetten kaçınmaya çağırarak diyaloğa davet etti.

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